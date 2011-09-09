Артистов, которые попали в неприятности в Германии, вернули в Украину

Украинские артисты, которых выселили из гостиницы в Германии из-за банкротства фирмы-организатора, вернулись в Украину.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«По состоянию на 13.00 по киевскому времени все четыре автобуса с украинским творческим коллективом прибыли во Львов в сопровождении ГАИ от самой украинско-польской границы», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что при содействии представительства МИД Украины во Львове и облгосадминистрации граждане, которые являются жителями Харькова, были размещены в одном из залов вокзала. Четверо харьковчанин в 11.45 отбыли в Харьков из Львова, еще трое поедут в Харьков позже. Остальные члены группы являются жителями Львова.

А.ДИКУСАРОВ также сообщил, что сегодня в МИД был приглашен генеральный консул ФРГ в Украине. «Мы выразили обеспокоенность ситуацией, которая сложилась с группой украинских артистов в Германии. Немецкая сторона приняла во внимание нашу обеспокоенность и пообещала выяснить детали инцидента через МИД Германии», - сказал руководитель пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в городе Франкфурт-на-Одере остались пять украинцев - члены творческой группы, среди которых представитель украинской компании, которая заключала контракты с обанкротившейся немецкой компанией-организатором. Во Франкфурте-на-Одере для предоставления помощи соотечественникам выехал украинский консул в Германии.

По словам А.ДИКУСАРОВА, во время разговора с генеральным консулом ФРГ в Украине был затронут вопрос о необходимости продления действия виз для тех 5 граждан, которые остались в Германии, если наши соотечественники будут оставаться в этой стране дольше срока действия выданных виз. Немецкая сторона заверила, что в случае возникновения такой ситуации срок действия виз будет продлен.

Что касается финансовых обязательств, то А.ДИКУСАРОВ сообщил, что МИД Украины в настоящее время устанавливает контакты с украинской компанией и выясняет причины, по которым стороны не выполнили своих обязательств перед украинским творческим коллективом.

«В случае, если будет принято решение о продолжении рассмотрения этого вопроса в судебном порядке на территории Германии, представители украинского посольства будут оказывать всю необходимую поддержку нашим гражданам. Такое поручение было дано вчера украинскому послу в ФРГ», - сообщил руководитель пресс-службы МИД.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября во Франкфурте-на-Одере немецкая полиция выселила из гостиницы сборный коллектив оркестра Харьковского театра оперы и балета и Галицкого академического хора общей численностью 150 человек, которые должны были с 2 по 11 сентября выступать в Берлинском соборе.

По данным Посольства Украины в ФРГ, причиной инцидента стало то, что организатор с немецкой стороны - фирма Multiversa KulturProjekt GMBH, которая, в соответствии с контрактом, была обязана профинансировать расходы, связанные с проживанием, питанием, а также с выплатой суточных украинским артистам, сообщила коллективу об отказе банковского учреждения в предоставлении ей кредита, за счет которого планировалось покрыть расходы на оплату пребывания артистов в Германии.