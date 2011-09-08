Украина не пустила в Керченский пролив корабль ЧФ

Украина не пустила в Керченский пролив корабль Черноморского флота России.

Об этом источник в штабе Черноморского флота РФ сообщил РИА «Новости».

По словам источника, Украина впервые в истории двух государств потребовала плату у российского военного корабля за прохождение Керченского пролива.

Большой десантный корабль (БДК) "Азов" Черноморского флота РФ следует через Керченский пролив в город Азов для участия в торжественных мероприятиях, посвященных дню города. В Азов корабль должен прийти в пятницу.

"Впервые в истории взаимоотношений между Россией и Украиной украинские морские власти потребовали от командира "Азова" взять на борт лоцмана и оплатить его услуги", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за того, что такие услуги никогда не оказывались за плату российским кораблям, было принято решение следовать в Азов параллельным курсом через мелководный Темрюкский залив.

"Ввиду того, что это пролив мелководный, обычно военные корабли и гражданские суда используют глубоководный Керченский пролив. Однако, БДК "Азов" имеет малую осадку, и поэтому глубина Темрюкского залива позволяет кораблю воспользоваться именно этим маршрутом", - пояснил источник в штабе ЧФ.