Бойко говорит, что смерть Нафтогаза принесет 10-12 миллиардов в бюджет

Работа по реформированию НАК «Нафтогаз Украины» будет завершена до 1 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«До 1 января 2012 года эта работа будет завершена в нашей стране», - сказал министр.

Он также сообщил, что в следующем году компании, которые будут созданы, будут выставлены на приватизацию.

«В дальнейшем мы в следующем году выведем эти компании на приватизацию или путем ІРО, или путем продажи части пакетов через международные финансовые биржи», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом министр отметил, что приватизироваться будут не контрольные пакеты компаний.

«Я имею в виду «Газдобычу», «Трансгаз», «Черноморнефтегаз», «Укртранснефть» и еще несколько других», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что такая приватизация позволит привлечь дополнительные средства в объеме 10-12 миллиардов долларов, которые будут направлены на использование систем энергоэффективности и увеличение добычи газа в Украине.

Частично эти средства будут использованы для погашения обязательств перед кредиторами НАК «Нафтогаз Украины». «Денег от продажи части акций «Укргаздобычи» или «Укртрансгаза» хватит для покрытия всех кредитов, которых останется, по нашим расчетам, приблизительно 7 млрд. долларов», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование. Он также отметил, что кроме газодобывающей, из «Нафтогаза» будет выделена компания, занимающаяся транзитом газа. При этом Н.АЗАРОВ отметил, что прекращение существования компании "Нафтогаз Украины" также является поводом для пересмотра действующий газовых контрактов с «Газпромом».

Однако, как заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ, пересмотр газовых соглашений с Украиной возможен только в случае слияния "Газпрома" с "Нафтогазом», а при реорганизации украинской газовой компании ее правопреемник должен будет нести обязательства перед Россией, исполняя действующее соглашение.

3 сентября в Душанбе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что "Нафтогаз" не станет объединяться с "Газпромом".

По его словам, вопрос слияния "Нафтогаза" и "Газпрома" не следует рассматривать в контексте переговоров по снижению цены на российский газ.

Накануне пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что российская сторона не намерена вмешиваться в планы Киева по реформированию "Нафтогаза Украины", но исходит из того, что у компании должен остаться правопреемник по действующим международным соглашениям.