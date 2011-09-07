Эксперты: уничтожению газовой отрасли Украины есть альтернатива

Председатель партии «Нова сила», экс-президент компании «Еврогаз» Юрий ЗБИТНЕВ считает, что международный стратегический альянс может стать альтернативой уничтожению газовой отрасли Украины и предотвратить возможную дестабилизацию Евросоюза.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю.ЗБИТНЕВА, украинская власть находится под давлением ЕБРР и МВФ в вопросах ликвидации НАК «Нафтогаз Украины» как существенного фактора в вопросах дальнейшего кредитования.

В то же время, по его мнению, раздел де-юре и уничтожение НАК «Нафтогаз Украины» де-факто приведет к перераспределению сфер влияния в добыче, транспортировке и хранении. «Проиграет население, которое получит газ по мировым ценам, старые миллиардные долги и потерю целой бюджетообразующей отрасли», – добавил он.

Как отметил в свою очередь консультант по стратегии и развитию европейских энергохолдингов, эксперт по энергетическим вопросам Алексей КОМАРОВ, «разногласия между «Газпромом» и «Нафтогазом» по поводу цены на газ могут быть использованы для «газовой атаки» на еврозону уже этой зимой».

По его мнению, сегодня Европа оказалась в ситуации, когда «любой дестабилизирующий фактор может многократно усилить кризисные тенденции в экономике еврозоны, что чревато переходом в длинный дефляционный штопор». Поэтому в ЕС с тревогой наблюдают за конфликтом между Киевом и Москвой по поводу газа, добавил эксперт.

Схожего мнения придерживается и директор Центра политического анализа «Стратагема» Юрий РОМАНЕНКО. Он считает, что сегодня мы наблюдаем, как складываются коалиции стран, которые в условиях глобального кризиса противостоят друг другу. В этой ситуации Россия еще не определилась окончательно, на чьей стороне она играет – США, ЕС или Китая.

По его мнению, газовый конфликт с Украиной оказывает негативное влияние на состояние европейской экономики, но в то же время выгоден США. «Поэтому мы видим, что США занимают нейтральную позицию», - добавил Ю. РОМАНЕНКО.

«Однако европейцы, прежде всего немцы, оказывают давление на Россию, чтобы та не заходила чересчур далеко. Россияне, для которых ЕС - крупнейший торговый партнер, прекрасно понимают, что экономическое падение Европы им ни к чему. Это те рамки, которые определяют границы конфликта Украины в газовом вопросе», - считает эксперт.

Также он добавил, что ни Киев, ни Москва не могут действовать как хотят, поскольку это повлечет за собой противодействие более мощных национальных и транснациональных факторов.

В заключение Ю.ЗБИТНЕВ сказал, что единственной альтернативой, выгодной как Украине, так ЕС и РФ, может быть разработанный специалистами проект Международного стратегического альянса, где страны, добывающие, транспортирующие и потребляющие природный газ, смогут выработать принципиально новую, транспарентную политику без потери собственности на ГТС, обеспечивающую безопасность и стабильность энергообеспечения.