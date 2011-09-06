Литвин: если Рада не отменит закон о пенсиях, то останется внести 4 правки

6 сентября парламент должен рассмотреть четыре поправки в Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал вчера на пресс-конференции.

По его словам, «если все будет развиваться штатно в Верховной Раде», предусматривается рассмотреть вопрос «о дальнейшей судьбе закона о пенсионной реформе».

В.ЛИТВИН отметил, что сначала на голосование будет вынесен проект постановления, которым предлагается отменить решение парламента о принятии закона о пенсионной реформе, поскольку, как утверждается в постановлении, голосование проходило ночью, и в сессионном зале не было достаточного количества народных депутатов. По словам спикера, если ВР примет вышеуказанное постановление, то закон будет отменен.

При этом он заметил, что в случае, если депутаты не отменят решение о принятии пенсионного закона, то тогда необходимо будет применить положение ст.131 Регламента ВР, которая касается подготовки закона к подписанию. По словам В.ЛИТВИНА, этой статьей предусмотрено, что когда в готовом принятом законе «выявлены технические разногласия и несогласованности будь-то с Конституцией Украины, или с действующим законодательством», то в данный закон нужно внести соответствующие изменения.

Председатель ВР уточнил, что речь идет о четырех положениях закона о пенсионной реформе, которые необходимо согласовать.

По его словам, в принятом законе сказано, что Пенсионный фонд Украины - это финансовый институт, а в то же время законодательством предусмотрено, что ПФУ является центральным органом исполнительной власти.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что депутаты также должны внести изменения в закон о пенсионной реформе что касается даты его введения в действие. Предусматривалось, что закон вступит в силу 1 сентября, но эта дата, по словам спикера, была бы неприемлемой, даже если бы закон был своевременно подписан. Председатель Верховной Рады Украины отметил, что предлагается ввести закон в действие с 1 октября 2011 года, а он считает целесообразным установить дату 1 января 2012 года.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, в законе о пенсионной реформе предусмотрено, что государственные служащие уходят на пенсию в 62 года, но не определено, как быть с теми, кто, например, имеет разрешение на продление работать на государственной службе до 65 лет. Он считает, что в законе нужно зафиксировать, что госслужащий имеет право работать до того срока, на который ему предоставлено разрешение.

Также В.ЛИТВИН отметил, что еще одним новшеством, которое рассмотрят депутаты, является норма, которая касается года, который должен «ложиться в основу для начисления пенсии, – 2009 или 2006-2008 годы».

При этом Председатель ВР отметил, что в общем парламент не должен переголосовывать закон о пенсионной реформе, поскольку он уже принят. По словам В.ЛИТВИНА, депутаты должны проголосовать только по вышеуказанным четырем поправкам, а после этого закон будет направлен на подпись Президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж повышен до 30 лет для женщин и до 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, которые утратили трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривен. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и тому подобное.

Оппозиция выступала против таких условий проведения пенсионной реформы.

27 июля в Главном управлении обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента в ответ на запрос УНИАН сообщили, что закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» до сих пор не поступил на подпись Президенту.

В свою очередь, в юридическом управлении парламента отметили, что закон не может быть подписан Председателем Верховной Рады потому, что оппозиционные депутаты зарегистрировали проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады от 8 июля о принятии Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в связи с нарушением процедуры его принятия».

21 августа Председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН сообщил, что закон не передан на подпись Президенту, поскольку в документ необходимо внести уточнения технического характера.