Голую женщину, найденную в море, признали утопленницей
18:52, 04 сентября 2011Общество
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Сообщение из Ялты
Тела двух женщин обнаружены 3-4 сентября в Черном море неподалеку от пляжей в Евпатории и Ялте (Крым).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
63-летняя жительница Донецкой области найдена в 80 метрах от берега в районе центрального пляжа в Евпатории. Вероятная причина гибели украинки - сердечный приступ.
54-летняя женщина найдена в 100 метрах от берега пляжа в Ялте. «Тело было обнажено, вещи находились на берегу, внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось. По предварительным данным милиции, смерть наступила в результате утопления», - говорится в сообщении.
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