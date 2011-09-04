Саакашвили: рынок США в 10 раз больше, чем рынок России

Грузия утверждает, что некогда основной и традиционный для экспорта грузинского вина российский рынок перестал быть привлекательным для винных компаний страны.

"Ни одна винная компания Грузии не планирует осуществлять экспорт своей продукции на этот рынок", - цитирует Би-би-си слова министра сельского хозяйства Грузии Бакура Квезерели, сказанные им на встрече с президентом республики Михаилом Саакашвили.

Тот согласился, добавив, что российское руководство рассматривает Грузию как проблемную страну. "Поэтому если даже они впустят на свой рынок, рассчитывать на хорошее не приходится", - заявил Саакашвили.

В связи с этим он призвал грузинских виноделов больше ориентироваться на рынок США, который, по его подсчетам, приблизительно в 10 раз больше, чем рынок России, а также на рынки Китая, Польши, Прибалтики и других стран.

Накануне глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что грузинские компании не спешат обращаться за разрешением на поставку продукции в Россию, в чем, по его мнению, виновато руководство Грузии.