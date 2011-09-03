В деле об убийстве Политковской возник "украинский след"

Бывший начальник отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, которому предъявлено обвинение в убийстве журналистки Анны Политковской, заключил досудебное соглашение со следствием и дал подробные показания, пишет в субботнем номере газета "Коммерсант".

Благодаря соглашению, Павлюченкову, которого в Следственном Комитете называли организатором преступления, было предъявлено более легкое обвинение.

Теперь организатором убийства, по версии следствия, является чеченский предприниматель Лом-Али Гайтукаев, отбывающий сейчас 15-летний срок за покушение на убийство в Украине в 2006 г. По данным следствия, поручения участникам группы, созданной для убийства Политковской, Гайтукаев отдавал по сотовому телефону из СИЗО.

По сведениям "Коммерсанта", в рамках досудебного соглашения Павлюченков назвал и имя возможного заказчика убийства Анны Политковской, который сейчас находится за пределами РФ. Газета замечает, что Гайтукаев "не из тех людей, которые разговаривают со следствием", поэтому показания Павлюченкова на предполагаемого заказчика он не подтвердит.