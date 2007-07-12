Депутаты Европарламента высказались за будущее присоединение Украины к ЕС

Депутаты Европарламента выразили поддержку будущему присоединению Украины к Европейскому Союзу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они вели речь сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге во время обсуждения проекта доклада Михала КАМИНСКИ (группа правых партий, Польша) о мандате на переговоры ЕС о новом усиленном соглашении с Украиной.

“После трех лет с момента “Помаранчевой революции” мы можем быть неудовлетворенными уровнем развития демократии, рыночной экономики. Но те, кто пережил СССР, знают насколько тяжело освободиться от тех цепей”, - заявил Иржи БУЗЕК (группа народных партий, Польша).

“Мы должны помочь Украине вылечиться от советского прошлого”, - поддержала его Анна ИБРИЗАЖИЧ (группа народных партий, Швеция).

Председатель делегации Европарламента по связкам с Украиной Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) заявил, что Украина – это богатая страна с большим рынком, которая очень динамично развивается.

“Мы должны решить – хотим ли мы видеть Украину слабой буферной зоной, или, напротив, сильной страной на границе между ЕС и Россией?”, - сказал он. В то же время, депутат добавил, что для вступления нужно, чтобы Украина осуществила свои демократические реформы, а Европейский Союз – свои реформы для возможности последующего расширения.

Депутат Януш ОНИШКЕВИЧ (группа народных партий, Польша) выразил уверенность, что Украина имеет, по меньшей мере, такое же право на присоединение к ЕС, как и Турция.

“И хотя Украина еще не может стать членом ЕС, нельзя говорить, что ситуация в Украине хуже, чем, скажем, в Турции”, - отметил депутат.

Комиссар ЕС по вопросам науки и исследований Янеш ПОТОЧНИК, которой представлял на дебатах Еврокомиссию, выразил уверенность, что представленный сегодня доклад М.КАМИНСКИ дает Украине абсолютно четкую перспективу, отмечая конкретные этапы приближения этой перспективы.

“Демократические реформы необходимы, но мы понимаем, что это нелегкая задача, и мы должны работать вместе”, - сказал еврокомиссар. Он также выразил уверенность, что доклад М.КАМИНСКИ является важным сигналом для Украины со стороны ЕС.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента одобрил проект доклада М.КАМИНСКИ о мандате на переговоры ЕС с Украиной о новом усиленном соглашении. “За” проголосовали 54 члена комитета, против – 4, воздержался – 1.

Доклад предусматривает предоставление Украине четкой перспективы членства в ЕС.

Совет министров иностранных дел ЕС предоставил мандат на переговоры с Украиной о новом усиленном соглашении 22 января этого года. Переговоры начались 5 марта. Главным положением нового соглашения, в соответствии с мандатом Совета министров ЕС, должно стать создание зоны свободной торговли, переговоры о которой начнутся сразу после присоединения Украины к Всемирной торговой организации .

Европарламент в вопросах внешней политики имеет только совещательный голос, основные решения принимаются Советом министров иностранных дел, или Советом ЕС (саммитом глав государств и правительств стран-членов ЕС).