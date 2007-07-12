В аэропорту Днепропетровска аварийно сел самолет Як-42
09:59, 12 июля 2007Общество
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Количество пассажиров - 60 человек
В аэропорту Днепропетровска вследствие вибрации одного двигателя была осуществлена аварийная посадка самолета Як-42 (принадлежит ОАО "Днепр - АВИА"), следовавшего по маршруту “Борисполь-Днепропетровск” (количество пассажиров - 60 чел.).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, погибших и пострадавших нет.
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