В аэропорту Днепропетровска аварийно сел самолет Як-42

В аэропорту Днепропетровска вследствие вибрации одного двигателя была осуществлена аварийная посадка самолета Як-42 (принадлежит ОАО "Днепр - АВИА"), следовавшего по маршруту “Борисполь-Днепропетровск” (количество пассажиров - 60 чел.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, погибших и пострадавших нет.