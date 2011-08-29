Евро на межбанке взяло планку 11.60

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9920/7,9970 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2779/0,2783, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6195/11,6285.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4534/1,4536 (пятница — 1,4424/1,4426).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.