На Черниговщине отравились трое киприотов

В Черниговской области с пищевым отравлением госпитализированы три гражданина Кипра.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

В частности, 28 августа в Козелецкую центральную районную больницу с жалобами на пищевое отравление обратились граждане Республики Кипр, находившиеся в составе коллектива с концертной программой на территории Черниговской области. Три человека были госпитализированы в инфекционное отделение Козелецкой центральной районной больницы. После предоставления медицинской помощи больные были выписаны. Состояние их здоровья удовлетворительно.