Зекам грехи будет отпускать Московский патриархат

Государственная пенитенциарная служба Украины подписала соглашение с Украинской православной церковью Московского патриархата о сотрудничестве в удовлетворении религиозных потребностей осужденных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.

Как отметили в ведомстве, существенными различиями данного соглашения от заключенного 12 лет назад является то, что оно предусматривает подготовку методических рекомендаций для проведения духовно-нравственного воспитания, удовлетворение потребностей персонала, осужденных и взятых под стражу лиц в отправлении богослужений и других церковных обрядов, социальную адаптацию и интеграцию лиц после завершения срока отбывания наказания.

Подписали соглашение 26 августа в Киево-Печерской лавре председатель пенитенциарной службы Александр ЛИСИЦКОВ и предстоятель УПЦ МП Митрополит ВЛАДИМИР.