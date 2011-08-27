Янукович поздравил Богдана Ступку с юбилеем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил выдающегося актера Богдана СТУПКУ с 70-летним юбилеем.

"Сердечно поздравляю Вас, корифея отечественного театра и кино, с 70-летием со дня рождения. Высоко ценю Ваш яркий талант и непрерывный творческий поиск, безграничную преданность сцене и активную жизненную позицию", - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА, текст которого размещен на его официальном сайте.

По словам Президента, под руководством Б.СТУПКИ Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко продолжает славные традиции украинского театра и с успехом внедряет новаторские идеи.

"Вы являетесь гордостью национальной культуры, ее символом, который олицетворяет актерское мастерство. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемого вдохновения в осуществлении будущих замыслов", - говорится в поздравлении.