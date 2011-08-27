Погода на завтра

Завтра, 28 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, местами небольшой кратковременный дождь пройдет лишь днем на крайней западе. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных областях и в южной части 11-16°, на побережье морей до 20°, днем 22-27°, на юге местами до 30°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 9-14°, днем - 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем - 25-27°.

Сегодня, 27 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 22-24° (в районе Одессы 20°, Черноморского 13°), в Днепре возле Киева - 21°.