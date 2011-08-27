Врач-педиатр насиловал детей в своем кабинете

Суд в США приговорил врача-педиатра Эрла Брэдли к14-ти пожизненным срокам, а также еще до 164 лет тюрьмы за растление 103 детей.

Как сообщает ТСН, Брэдли был арестован в 2009 году в небольшом городе Льюис (штат Делавэр).

Сначала ему вменялось в вину 529 эпизодов сексуального насилия над детьми, однако по итогам судебных слушаний удалось доказать причастность Брэдли к 24 преступлениям.

Среди доказанных эпизодов - изнасилование, принуждение девочек к оральному сексу, а также съемки на видеокамеру детей, вовлеченных в половой акт.

Брэдли насиловал детей в своем кабинете. В списке его жертв - 102 девочки и один мальчик. Самой младшей его жертве было всего два года.