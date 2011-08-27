Янукович едет в Ровно, Пересопницу и на трассу Киев-Чоп

29 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочую поездку в Житомирскую и Ровенскую области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Ровно он примет участие в церемонии открытия Центра лучевой терапии областного онкологического диспансера.

В.ЯНУКОВИЧ также ознакомится с работой Ровенского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости Украины.

В селе Пересопница В.ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 450-летия Пересопницкого Евангелия.

В Житомирской области В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия многоуровневой транспортной развязки на автомобильной дороге Киев-Чоп.