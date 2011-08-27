Янукович едет в Ровно, Пересопницу и на трассу Киев-Чоп
10:09, 27 августа 2011Общество
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Программа рабочей поездки
29 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочую поездку в Житомирскую и Ровенскую области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Ровно он примет участие в церемонии открытия Центра лучевой терапии областного онкологического диспансера.
В.ЯНУКОВИЧ также ознакомится с работой Ровенского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости Украины.
В селе Пересопница В.ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 450-летия Пересопницкого Евангелия.
В Житомирской области В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия многоуровневой транспортной развязки на автомобильной дороге Киев-Чоп.
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