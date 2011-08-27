Сельское хозяйство подтолкнуло рост ВВП Украины

По данным Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины, рост валового внутреннего продукта Украины в июле 2011 года составил около 7,5% в годовом изменении.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В Нацбанке отмечают, что сельскохозяйственное производство имело определяющее влияние на динамику, как индекса производства базовых отраслей (в июле 10,8% в годовом измерении), так и ВВП.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в июле т.г. по сравнению с июлем 2010 года составил 8,7%; в январе-июле 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,7%. В июле по сравнению с июнем т.г. рост промпроизводства составил 2,2%.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время открытия выставки «Барвиста Україна» со ссылкой на данные Госстата сообщил, что за семь месяцев текущего года прирост валового внутреннего продукта составил 5%.

Справка УНИАН. В государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.