С Андреевского спуска пытаются выселить 18 художников

Художественную мастерскую Национального союза художников Украины на столичном Андреевском спуске, 18 пытаются выселить из помещения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

«Андреевский спуск, который киевляне знают и любят как художественную улицу, стремительно теряет свое традиционное лицо. Вот и здание, где работали художники, хотят превратить в какой-то очередной магазин или офис», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

По его информации, в 2007 году это помещение было продано частным структурам, вопреки желанию Союза художников как арендатора выкупить здание, реконструкцию которого готовы были осуществить инвесторы. Сегодня художники доказывают в суде, что продажа здания осуществлена незаконно и вопреки интересам города. Решение о покупке здания коммерческой структурой изучается прокуратурой города Киева.

«К сожалению, киевская власть не осознает всю тяжесть утраты для города и для Андреевского спуска, в частности, этих мастерских. Напомню, Стратегия г. Киева до 2025 года планирует превратить Киев в мощный туристический центр. Сохранение традиционных ценностей Киева в стратегии признано как механизм усиления туристической привлекательности города. Следовательно, выходит, что одна рука не знает, что делает другая», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Это помещение Союз арендует с 1982 года, в мастерской работают 18 художников. Согласно арендному договору, художники могут находиться в помещении до реконструкции здания, плана и утвержденной документации которой еще даже не существует, говорится в сообщении.