Милиция отпустила съемочную группу ТВі

Работники милиции составили административный протокол о нарушении, после чего отпустили съемочную группу телеканала ТВі.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель телеканала.

«Съемочную группу отпустили, сейчас они едут на канал», – сказали в редакции.

Согласно информации, предоставленной телеканалом, единственной претензией правоохранительных органов к журналистам было отсутствие на лодке спасательного снаряжения, в частности, спасательных жилетов.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем неизвестные лица на лодке задержали съемочную группу телеканала TВi в районе Днепровско-Тетеревского лесничества под Киевом во время выполнения редакционного задания. Впоследствии к ним на другой лодке присоединились правоохранители, которые отбуксировали лодку журналистов к берегу.

Как отметили в милиции, съемочная группа была задержана из-за нарушения правил управления моторными плавсредствами и отсутствия документов на них.

По данным милиции, на просьбу предоставить документы на лодку и разрешительные документы на управление ею, поскольку плавсредство оснащено двигателем, лица, которые находились в ней, сделать этого не смогли, из-за чего лодка была отбуксирована к берегу для составления административного протокола о нарушении.