Янукович: Украина обладает огромными запасами метана

Украина обладает дополнительным энергетическим ресурсом – шахтным газом метаном, объемы которого в стране значительны и составляют до 8% имеющихся мировых запасов данного энергоносителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в Донецке Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на Всеукраинском торжественном собрании, посвященном Дню шахтера.

«По имеющимся оценкам, в угольных пластах Украины запасы газа метана оцениваются в около 12 триллионов кубометров, а это 4–8% имеющихся мировых запасов этого энергоносителя», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ. Он подчеркнул, что стране нужно использовать эти запасы, развивать добычу метана, что также приведет и к увеличению безопасности шахтеров.

«Развитие его (метана) добычи – это повышение безопасности труда шахтеров, сотни новых рабочих мест в угольных регионах, освоение современных технологий и, что очень важно – укрепление энергетической безопасности страны», – заявил В.ЯНУКОВИЧ. При этом он добавил, что, именно «модернизация угольной промышленности позволит эффективно использовать дополнительный энергетический ресурс – газ метан».