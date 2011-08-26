Избитая Ландиком девушка готова отказаться от своих претензий?

Избитая депутатом Луганского городского совета Романом ЛАНДИКОМ Мария КОРШУНОВА готова отказаться от своих претензий и забрать заявление из милиции в обмен на денежную компенсацию.

Об этом газете «Сегодня» сообщил адвокат 20-летней пострадавшей М.КОРШУНОВОЙ Игорь ЗАЗЫМКИН.

Как пишет издание, конкретной суммы адвокат не называет, но, очевидно, речь идет о больших деньгах, ведь эта история имела большой резонанс.

«Диалог со стороной ЛАНДИКА еще идет. Переговоры касаются компенсации, и до тех пор, пока не будут полностью выполнены наши условия, переговоры будут продолжаться. Часть компенсации мы получили, но это не в полном объеме то, что мы хотим. Если мы не достигнем консенсуса – значит будет суд, который установит, кто виноват и сколько должны компенсировать», – сообщил И.ЗАЗЫМКИН.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местонахождение Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в Краснодаре (Россия).

11 августа Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины от 19 июля 2011 года о выдаче Украине Р.ЛАНДИКА для привлечения к уголовной ответственности.