Авария «парализовала» Южный мост в Киеве

На Южном мосту в Киеве, со стороны Левого берега, из-за столкновения двух грузовиков парализовано движение.

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время сотрудники МЧС заканчивают смывать с проезжей части неизвестную жидкость, которая разлилась из одного грузовика.

Как отметили участники аварии, легковой автомобиль «Шкода» остановился на мосту в запрещенном месте, чтобы высадить пассажира. Его начал объезжать большой грузовик с прицепом, но в него врезался другой грузовик, водитель которого пострадал и сейчас ожидает прибытия «скорой помощи».

Несмотря на усилия сотрудников ГАИ, движение по магистрали очень усложнено.

Водитель «Шкоды», который, по словам участников ДТП, спровоцировал аварию, с места происшествия скрылся.