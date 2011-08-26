Синоптики говорят, что бабьего лета в этом году не будет

По словам украинских синоптиков, сентябрь будет теплый, октябрь придет с дождями, а в ноябре уже следует ожидать морозы и снег. Бабьего лета, по информации народных синоптиков, не будет.

Последние августовские дни будут теплыми (+24-28 и выше, в зависимости от региона) и солнечными, но синоптики уже подготовили прогноз и на осень, пишет "Сегодня". Она придет в традиционные сроки, хотя ожидается не очень холодной, но, увы, более мокрой, чем обычно: по данным Гидрометцентра, количество осадков превысит норму на 30-50%.

По словам главы Гидрометцентра Николая Кульбиды 1 сентября будет пасмурным, а иногда и с дождем, но теплым - до +20. В сентябре вообще погода ожидается переменчивой, с несколькими периодами традиционных, но коротких, на 1-2 дня, похолоданий.

Настоящая холодная осень со среднесуточной температура ниже +8 придет после 15 октября. Ноябрь, по прогнозам Гидрометцентра, будет холодным, в третьей декаде ударят первые морозы.

Народные синоптики дают похожие, но более подробные прогнозы. В частности, днепропетровец Виктор Некрасов обещает тепло до 20 сентября, дожди после 20-го, отсутствие бабьего лета в октябре и ночные заморозки уже на Покров (14 октября. - Ред.) Плюс 22-24 октября - дождь с мокрым снегом. А в ноябре и того хуже - холодные ветры весь месяц, дожди 5-12-го, с 9-го по 12-е к ним еще и заморозки (гололед), снег 21-27-го.

Другой народный прогнозист Леонид Горбань рассказал, что погода порадует теплом еще примерно месяц - до 23 сентября, далее наступит настоящая осень, а после 25-го ноября может выпасть снег.

"Сентябрь ожидаем солнечный, но не теплый, в Крыму, кстати, может не быть в этом году бархатного сезона, после 7 сентября точно, даже на ЮБК задождит. Октябрь к половины месяца - в норме, но вторая его половина более холодная и дождливая , чем обычно. ноября ожидаем средний по температуре и осадкам, ведь снег нередко выпадает и в начале этого месяца ", - отмечает Горбань.

ТСН