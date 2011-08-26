Эксперты: у российских военных нет оснований находиться на маяках

Проблема крымских маяков не входит в компетенцию хозяйственных судов, а должна решаться согласно морскому праву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел РУДЯКОВ.

По его мнению, эта проблема не должна быть настолько политизированной.

Если рассматривать в целом, то, по словам эксперта, маяки, находящиеся на территории Украины, должны принадлежать Украине.

П.РУДЯКОВ также сказал, что проблема принадлежности маяков не относится к компетенции хозяйственных судов, которые принимали решение по этому поводу. Эксперт отметил, что "есть морское право, согласно которому должна решаться эта проблема".

В свою очередь, заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений ЛУПАКОВ напомнил, что в договоре о передаче в аренду объектов ЧФ РФ маяки вообще не фигурируют. По его словам, также нет никакого отдельного договора об аренде маяков российской стороной.

По словам Е.ЛУПАКОВА, ранее на территории маяков никогда не было военных, а сейчас там руководят военнослужащие иностранного государства. "В международной практике это называется "оккупация", - сказал эксперт.

По мнению Е.ЛУПАКОВА, эту проблему не должен решать лично министр обороны Украины.

Он считает, что украинские власти должны обратиться в международный суд с требованием, чтобы "оккупационные российские войска покинули территорию Украины". Но для этого, по словам Е.ЛУПАКОВА, "нужно, чтобы в Украине наконец появилась украинская власть, а нынешнее руководство Украины само не хочет решать этот вопрос".