Телеканал ТВі обжаловал результаты цифрового конкурса

Телеканал ТВі 23 августа подал в Окружной административный суд Киева иск к Национальному совету по вопросам телерадиовещания с требованием об отмене конкурса на получение лицензий на вещание в многоканальных сетях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе телеканала.

Как отмечается в сообщении, телеканал ТВі принял участие в конкурсе на получение лицензий на вещание в мультиплексах с общенациональным покрытием. В соответствии со статьей 24 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», Национальный совет должен был рассмотреть заявление канала и решить вопрос о выдаче или об отказе в выдаче лицензии на вещание.

Однако заявление телеканала ТВі так и не было рассмотрено, а согласно опубликованным на сайте Нацсовета решениям, 18 августа было рассмотрено лишь 28 заявлений, среди которых заявление ТВі не упоминается, подчеркнули на телеканале.

В своем исковом заявлении телеканал ТВі ссылается, в частности, на то, что согласно статье 22 Закона «О телевидении и радиовещании», конкурс на получение лицензий на вещание в телесети может быть объявлен лишь после того, как соответствующая телесеть будет создана в установленном законом порядке. Однако сеть цифрового телевещания в стандарте DVB-T2 никогда не создавалась, что исключает возможность как проведения конкурса, так и объявления его результатов.

Телеканал ТВі также указывает на несоответствие принятых Национальным советом решений требованиям статей 21, 22, 24 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», статей 1, 21 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины», Плана использования радиочастотного ресурса и пункта 5.1 Плана развития национального телерадиоинформационного пространства.

Заявленные телеканалом ТВі исковые требования в процессе рассмотрения дела будут уточняться и расширяться по получении от Национального совета информации и документов, связанных с проведенным конкурсом, отметили в пресс-службе ТВі.