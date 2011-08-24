Как возникла дефляция в июле?

Индекс потребительских цен (далее - ИПЦ) в июле снизился на 1,3% (-0,2% за вычетом сезонного фактора), что было обусловлено снижением цен на сырые продовольственные товары (на 5,8% за месяц, -1.6 п. п. - вклад в ИПЦ).

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Анализ инфляции, июль 2011 года» размещенном на сайте Национального банка Украины.

В обзоре указывается, что вклад базовой и административной инфляции составил всего 0.2 и 0.1 п. п. соответственно. В годовом измерении инфляция уменьшилась с 11,9% до 10,6% (с начала года цены выросли на 4,6%).

Рост базового ИПЦ уменьшился до 0,5% в июле (0,6% в среднем за январь-июнь) из-за снижения цен на непродовольственные товары (узкая базовая инфляция снизилась на 0,1% в июле преимущественно в связи с укреплением в мае-июне номинального эффективного обменного курса). Базовая инфляция в годовом измерении составила 8,6% (вклад в ИПЦ — 4.6 п. п.).

По данным НБУ, инфляционные ожидания во II квартале оставались на уровне 14,5% (14,7% в предыдущем квартале). В целом, факторы спроса продолжали умеренно влиять на развитие инфляционных процессов - фактический уровень валового внутреннего продукта был ниже своего потенциального уровня.

Небазовая инфляция в июле снизилась на 3,4% (-1.5 п. п. - вклад в ИПЦ, 13,7% - в годовом измерении): цены на сырые продукты снизились довольно существенно (на 5,8% в июле, -1.6 в. п. - вклад в ИПЦ). Наиболее существенно снизились цены на овощи, что обусловлено сезонностью, значительными объемами поступлений продукции нового урожая, открытием оптовых продовольственных рынков и т. п.

Административно регулируемая компонента ИПЦ в июле увеличилась на 0,5% (вклад в изменение ИПЦ - 0.1 п. п., 21,4% в годовом измерении) преимущественно за счет роста тарифов на транспортные услуги.

Цена на топливо снизилась на 0,2% в связи с незначительным снижением цен на нефть на мировых рынках в мае-июне, после существенного роста в 2010 и 2011 годах (цена топлива в Украине выросла за последние 12 месяцев на 35,1%). На фоне замедления внешнего спроса рост индекса цен производителей (ИЦП) существенно замедлился (0,1% в июле по сравнению с 0,5% в июне и 2,6% в мае). Однако годовые темпы роста ИЦП остаются на высоком уровне (20,3%).