Во Львове обокрали помещение РГА

Во Львове из помещения Сиховской районной госадминистрации неизвестные похитили компьютерную технику.

Как сообщил УНИАН и.о. председателя Сиховской РГА Павел КРУПСКИЙ, из помещения злоумышленники украли компьютерную технику - два монитора и один процессор.

«Факт кражи был обнаружен 22 августа. Оборудование похищено из двух кабинетов, расположенных на первом этаже. Злоумышленники проникли в помещение администрации, взломав техническую дверь. Мы вчера обратились в правоохранительные органы. Однако, до конца этой недели компенсировать похищенное должно ООО «Лев» - компания, которая предоставляет нам охранные услуги», - сказал П.КРУПСКИЙ.

По факту кражи проводится расследование.