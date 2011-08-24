Во Львове обокрали помещение РГА
02:25, 24 августа 2011Общество
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Глава говорит: пусть охрана платит
Во Львове из помещения Сиховской районной госадминистрации неизвестные похитили компьютерную технику.
Как сообщил УНИАН и.о. председателя Сиховской РГА Павел КРУПСКИЙ, из помещения злоумышленники украли компьютерную технику - два монитора и один процессор.
«Факт кражи был обнаружен 22 августа. Оборудование похищено из двух кабинетов, расположенных на первом этаже. Злоумышленники проникли в помещение администрации, взломав техническую дверь. Мы вчера обратились в правоохранительные органы. Однако, до конца этой недели компенсировать похищенное должно ООО «Лев» - компания, которая предоставляет нам охранные услуги», - сказал П.КРУПСКИЙ.
По факту кражи проводится расследование.
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