Милиция ищет, кто развернул в Севастополе российский флаг
00:38, 24 августа 2011Общество
2248
Акция была непродолжительной
Милиция проводит проверку по факту несанкционированной акции в Севастополе в День Государственного флага РФ, который отмечался 22 августа.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе.
По их данным, 22 августа на площади Нахимова группой лиц без уведомления органов исполнительной власти была проведена акция – развернут флаг Российской Федерации и проводилась раздача ленточек. Акция длилась непродолжительное время. По прибытии сотрудников милиции, она была прекращена.
Как добавили в УМВД, в настоящее время сотрудниками милиции проводится проверка по факту нарушения порядка проведения массовых мероприятий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter