Милиция ищет, кто развернул в Севастополе российский флаг

00:38, 24 августа 2011
Общество
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Акция была непродолжительной

Милиция проводит проверку по факту несанкционированной акции в Севастополе в День Государственного флага РФ, который отмечался 22 августа.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе.

По их данным, 22 августа на площади Нахимова группой лиц без уведомления органов исполнительной власти была проведена акция – развернут флаг Российской Федерации и проводилась раздача ленточек. Акция длилась непродолжительное время. По прибытии сотрудников милиции, она была прекращена.

Как добавили в УМВД, в настоящее время сотрудниками милиции проводится проверка по факту нарушения порядка проведения массовых мероприятий.

 

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