Черкасская молодежь своими телами образует карту Украины

Завтра черкасская молодежь проведет флеш-моб, участники которого образуют своими телами карту Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасском областном молодежном ресурсном центре, живая сине-желтая карта Украины появится в Черкассах по случаю Дня Независимости.

Ожидается, что в танце участники образуют своими телами не только сине-желтую карту, но и государственный герб, динамический флаг, развеваемый ветром, и многие интересные символические украинские элементы.