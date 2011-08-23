Черкасская молодежь своими телами образует карту Украины
21:10, 23 августа 2011Общество
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Завтра флеш-моб
Завтра черкасская молодежь проведет флеш-моб, участники которого образуют своими телами карту Украины.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасском областном молодежном ресурсном центре, живая сине-желтая карта Украины появится в Черкассах по случаю Дня Независимости.
Ожидается, что в танце участники образуют своими телами не только сине-желтую карту, но и государственный герб, динамический флаг, развеваемый ветром, и многие интересные символические украинские элементы.
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