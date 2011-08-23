Двое налетчиков ограбили кассу цементного завода

В Одессе двое налетчиков, угрожая автоматом и пистолетом, совершили ограбление кассы цементного завода, сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в Одесской области.

«Вооруженные преступники внезапно напали на сотрудников предприятия – кассира и грузчика, забрали из кассы наличные деньги в размере 50 тыс. грн., - уточнили в милиции, - после чего сумели скрыться с места происшествия на автомобиле «ВАЗ».

В Одессе объявлен план «Перехват». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.