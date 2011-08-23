В центре Киева появится «Рояль в кустах»

Завтра, 24 августа, в Киеве по ул. Б.Хмельницкого, 37/2, состоится открытие интерактивной мозаичной скульптуры по случаю юбилея всемирно известного композитора Фредерика Шопена под названием «Рояль в кустах».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Новый архитектурный памятник – это парковая скульптура белого цвета, сделанная в форме рояля (2 х 2 м) и оснащенная музыкально-техническими датчиками: при приближении к роялю будут звучать фрагменты произведений выдающегося композитора и музыканта.

На внутренне-механическом корпусе инструмента вместо молоточков и струн находится композиция из красных цветов (именно такой цвет присутствует на флаге Польши – родины Шопена).