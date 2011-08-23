Погода на День Независимости

Завтра, 24 августа, в Украине ожидается теплая и без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, кратковременный дождь пройдет только на Левобережье; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в южной части ночью 16-21°, днем 24-29°, на Закарпатье и юге Одесской области 30-33°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 21-26°; в Киеве ночью 12-14°, днем 23-25°.

Сегодня, 23 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 20-25° (в районе Одессы 17, Евпатории - 16°), в Днепре возле Киева - 21°.