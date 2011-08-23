СБУ отпустила «террористов из Василькова»

Служба безопасности Украины освободила задержанных по подозрению в намерении совершить теракт членов патриотических организаций.

В частности, как сообщает официальный сайт Социал-национальной ассамблеи (СНА), сегодня в 4.20 был освобожден соучредитель спортивного общества “Соловей” им. Романа Шухевича Виталий ЗАТЕЛЕПА.

В 5.20 были освобождены депутат Васильковского городского совета Сергей БЕВЗ, член исполкома СНА Владимир ШПАРА, а в 5.35 был освобожден Максим БАНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 августа организация “Патриот Украины” заявила о задержании СБУ своих членов, которых подозревают в намерениях совершить теракт.

Ранее СБУ обнародовала информацию о том, что в Василькове Киевской области сотрудники спецслужбы задержали трех участников организованной преступной группы, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости.

«Во время обыска помещения, которое злоумышленники арендовали недалеко от центральной площади, обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ), наполненное элементами поражения разного размера (гвозди, гайки и т. п.). По данным следствия, злоумышленники планировали осуществить взрыв 24 августа в Киеве или пригороде во время празднования Дня Независимости Украины», – сообщает пресс-центр СБУ.