В Минске подняли украинский флаг

Посольство Украины в Республике Беларусь проводит мероприятия, посвященные Дню Государственного Флага и 20-й годовщине Независимости Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, сегодня, 23 августа, в 08.50 в Посольстве Украины в Беларуси прошла церемония поднятия Государственного Флага Украины.

Как сообщили в Посольстве, в этот день также состоится тематический вечер «Рідна Україно, ми – твоє гілля».

Кроме этого, возле памятника Т.Шевченко в Минске пройдет церемония возложения цветов. На втором этаже Посольства Украины в Беларуси будет проведена фотовыставка, выставка книг и керамических работ Тараса ПОРОЖНЯКА.