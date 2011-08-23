Золото бьет все рекорды

Цена золота превысила отметку в 1900 долларов за унцию (31,1 грамма) на фоне опасений замедления роста мировой экономики.

На ранних торгах в Азии благородный металл подорожал на 0,8% и достиг цены в 1911 долларов за унцию, пишет BBC.

Рост цены вызван тем, что инвесторы выводят активы из ценных бумаг и вкладывают в золото, которое при высокой волатильности рынков считается тихой гаванью. В этой связи эксперты не исключают, что цена золота будет продолжать расти. Остановить ее могут только серьезные положительные изменения на рынках.

Напомним, в понедельник, 22 августа, золото достигло цены в 1879,05 дол. за унцию.

В августе цена золота выросла более чем на 16%, подъем цены по итогам этого месяца может стать максимальным с сентября 1999 года.

ТСН