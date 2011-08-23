Гордятся ли украинцы своим гражданством?

Количество украинцев, которые гордятся своим гражданством, за пять лет выросло почти на 25%.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина.

В 2011 году три четверти респондентов (76,8%) ответили, что гордятся своим украинским гражданством. В Институте Горшенина напоминают, что согласно предыдущим исследованиям Института, в 2007 году таких граждан было 52,2%, в 2008 – 65,8%, в 2009 – 77,1%, в 2010 – 75,3%.

При этом, согласно исследованию этого года, каждый пятый опрошенный (20,1%) не испытывает гордости из-за наличия у себя украинского гражданства. Причем за последние 5 лет этот показатель существенно не менялся: 2007 – 21,7%, 2008 – 23,6%, 2009 – 17,9%, 2010 – 19,2%. Затруднились ответить на данный вопрос – 3,1% респондентов. Институт отмечает, что в 2007 году таких граждан было более четверти (26,1%), а с 2008 года этот показатель начал снижаться (2008 – 7,9%, 2009 – 5,0%, 2010 – 5,5%).

Более половины украинцев (59,3%) положительно относятся к получению Украиной независимости в 1991 году. В 2010 году такое отношение высказывали 58,4%, в 2009 – 56,7%. Нейтрально относится к получению независимости страной каждый пятый респондент – 19,3% (2009 – 19,8%, 2010 – 20,6%). При этом 17,3% опрошенных относятся к данному факту отрицательно (2009 – 19,5%, 2010 – 16,4%). Затруднились ответить на данный вопрос – 4,1% украинцев (2009 – 4,0%, 2010 – 4,6%).

Более половины граждан Украины (60,7%) понимают термин «независимость страны» как экономическую независимость нашей страны от соседних государств. Каждый второй опрошенный (50,3%) понимает этот термин как политическую независимость от других стран, менее половины (45,4%) – как территориальный суверенитет. Более трети опрошенных считают, что «независимость страны» - это авторитетность страны на международной арене (38,2%) и собственная национальная культура (35,7%), более четверти (26,4%) – собственный государственный язык – украинский. При этом, каждый пятый респондент (20,5%) ассоциирует «независимость страны» с независимой церковью. Ответ «другое» дали 2,3% граждан Украины, а 4,2% - затруднились с ответом на данный вопрос.

***Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «День независимости Украины» с 20 по 22 августа 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.