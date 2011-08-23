Нафтогаз дал своей дочке 1,278 млрд. без процентов
На реализацию мероприятий по Программе
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предоставила ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) беспроцентный кредит на сумму 1,278 млрд. грн.
Об этом сказано в сообщении ГАО «Черноморнефтегаз», опубликованном в Интернет-издании ГКЦБФР.
В сообщении отмечается, что договор о предоставлении займа был подписан 22 июня 2011 года, а средства были перечислены заемщику 17 августа.
Срок действия договора – до 31 декабря 2011 года.
Также в сообщении отмечено, что заем предоставляется на беспроцентной основе с целью реализации мероприятий, предусмотренных Программой работ ГАО «Черноморнефтегаз» на 2011 год относительно обеспечения выполнения плановых показателей добычи природного газа.
Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.
В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.
100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».