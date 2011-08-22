В Киеве открыт памятник Борису Гринченко

22 августа в Киеве состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся украинскому писателю, языковеду, историку, этнографу и публицисту Борису Гринченко.

Как сообщили УНИАН в отделе информационного обеспечения Киевской городской госадминистрации, памятник установлен в сквере, рядом с административным корпусом Киевского университета имени Б.Гринченко. Авторы памятника - скульптор Николай ОБЕЗЮК и архитектор Николай БОСЕНКО.

В церемонии открытия приняли участие председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, выдающийся украинский поэт и общественный деятель Иван ДРАЧ, ректор Университета им. Б.Гринченко Виктор ОГНЕВЮК, работники сферы образования столицы, интеллигенция и студенты.

Средства на сооружение монумента в течение двух лет собирали преподаватели и студенты вуза, киевские педагоги.

В то же время, как отметили в КГГА, «идея сооружения памятника реализована благодаря личной поддержке А.ПОПОВА». «По его поручению Шевченковская районная в городе Киеве государственная администрация и коммунальные службы города выполнили комплекс работ по благоустройству сквера», - говорится в сообщении.

Сам глава КГГА, выступая на церемонии открытия, поблагодарил преподавателей и студентов Университета им. Б.Гринченко, ректора вуза и работников коммунальных служб Шевченковского района столицы за реализацию проекта.

Ректор пообещал поддерживать сквер в том состоянии, в котором киевляне увидели его сегодня, отметили в КГГА.