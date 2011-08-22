На Волыни открыт музей Вячеслава Липинского

На Волыни сегодня состоялось торжественное открытие Затурцевского мемориального музея Вячеслава Липинского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской областной государственной администрации, в семейном доме-усадьбе Липинских создан единственный в Украине и мире музей известного историка, политолога и государственного деятеля начала ХХ века, уроженца Волыни В.Липинского.

Мемориальный музей Вячеслава Липинского имеет четыре экспозиционные, выставочный и конференц залы.

Экспозиция музея показывает историко-этнографический фон среды, в которой жила семья Липинских в Затурцах на Волыни, жизненный путь Вячеслава Липинского; его общественно-политическую, государственную и научную деятельность. Воспроизведены фрагменты интерьеров дома. Экспозиция хронологически охватывает 100-летний период - с 1839 по 1939 год.