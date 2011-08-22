За взятки задержан председатель призывной медкомиссии

В Черкасской области правоохранители задержали во время получения взятки председателя медицинской призывной комиссии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черкасской области, основанием для проверки служебной деятельности председателя медицинской призывной комиссии стала оперативная информация о вымогании им взяток от граждан за содействие в оформлении и выдаче документов о непригодности юношей к прохождению срочной воинской службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Председатель медицинской призывной комиссии требовал 400 дол. за справку о болезни, которая не дает возможности молодому человеку служить в армии. При передаче этих денег злоумышленник был задержан.

Прокуратурой области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Также в процессе реализации оперативных материалов правоохранители разоблачили преступную деятельность сельского председателя одного из сельских советов Смелянского района Черкасской области. Сельский председатель требовал взятки от граждан за содействие в получении необходимых разрешительных документов в контролирующих органах для обустройства и открытия торговых объектов на территории поселка.

В период с июня по август 2011 года он требовал от гражданина в качестве взятки денежные средства в сумме 900 грн. и 300 дол. за содействие в получении необходимых разрешительных документов для обустройства и открытия гражданином торгового объекта. Во время получения средств злоумышленник был задержан. Прокуратурой Черкасской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.