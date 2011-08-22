Бойко: Украина сократит закупки газа в России

Украина рассчитывает, что через пять лет сможет снизить объем закупки газа у российского Газпрома до 12 млрд. куб.м в год, заявил в министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в интервью "5-му каналу".

"Мы планируем, что через пять лет будем закупать российского газа 12 миллиардов кубометров", - сказал он.

По словам министра, это станет возможно в результате роста собственной добычи газа, а также путем энергосбережения и замены газа на уголь. В частности, министр отметил, что Украина планирует за ближайшие пять лет увеличить собственную добычу газа с 20 миллиардов кубометров до 27.

Таким образом, уже в 2012 году Украина сможет сократить потребление импортного газа на 8-10 миллиардов кубометров.

Бойко также сообщил, что переговоры с российской стороной по пересмотру газовых договоренностей от 2009 года идут непросто. Вместе с тем он убежден, что стороны все же найдут компромисс в этом вопросе.

При этом министр исключил так называемый "белорусский сценарий", а также подчеркнул, что слияния НАК "Нафтогаз Украины" с российским "Газпромом" в обмен на снижение стоимости газа не произойдет: "Принципиальная позиция президента заключается в том, что любая конструкция (взаимоотношений) может быть построена, но только на паритетных началах", - сказал он.