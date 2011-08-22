На ЧФ РФ отрицают силовые действия на захваченном маяке

На Черноморском флоте России опровергают заявление о якобы силовых действиях на маяке на мысе Сарыч вечером 21 августа в отношении проникших сюда восьми активистов Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство».

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь командующего ЧФ РФ капитан 1-го ранга Вячеслав ТРУХАЧЕВ в понедельник в интервью газете «Новый Севастополь» подчеркнул, что все возникающие конфликтные вопросы, связанные с базированием ЧФ в Украине, находятся в компетенции дипломатических ведомств двух стран и должны решаться только переговорным путем.

«Комментировать данную ситуацию – не в нашей компетенции. Это более высокий уровень, уровень МИДов двух стран. Безусловно, у каждого гражданина есть право так или иначе выражать свое мнение и отношение по различным вопросам. Но единственно что, мы, конечно, хотим добиться того, чтобы эти граждане, когда выражают свое мнение, чтобы они действовали в рамках законов Украины и не нарушали территорию военных городков и охраняемых объектов», — сказал офицер.

По информации пресс-секретаря, пробравшихся на маяк восьми молодых людей дежурная служба обнаружила в 19.30 21 августа.

«Вели они себя достаточно смирно. Никаких активных или деструктивных действий они не осуществляли. Но когда им стали задавать вопросы о целях проникновения, они отказались отвечать, и заявили, что будут общаться только с представителями МВД Украины. Когда вызвали милицию, было где-то 22 часа. А в 21.30 их с улицы пригласили в помещение дежурного. Они сами согласились. Возможно, на улице им было уже прохладно или скучно. Но согласились. Около получаса эти ребята ожидали представителей Балаклавского РОВД, которые, собственно говоря, и выдворили их с территории маяка», — сообщил В.ТРУХАЧЕВ.

Как сообщалось, вечером 21 августа активисты Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство» начали гражданскую акцию с целью активизации деятельности исполнительной службы по возвращению Украине крымских маяков. В частности, они проникли на территорию маяка, осуществляли демонтаж колючей проволоки, вывесили таблички «Объект Министерства инфраструктуры Украины». 8 активистов временно, до появления руководства Балаклавского райотдела милиции, были задержаны российскими военнослужащими на территории маяка.

Сегодня, 22 августа, студенты-активисты установили по периметру ограждения маяка на мысе Сарыч 13 палаток и пикетируют маяк с требованием вернуть Украине используемые Черноморским флотом России навигационные маяки.

Активисты намерены дождаться прихода представителей исполнительной службы с целью осуществления процедуры передачи маяка Украине.

2 августа Хозяйственный суд Крыма отменил принятое 23 сентября 2010 года постановление Исполнительной службы Минюста об отказе в открытии исполнительного производства по выполнению судебных решений о передаче "Госгидрографии" крымских маяков.