В Парке "Киевская Русь" - мега-фестиваль

26-28 августа в «Парке Киевская Русь» «Былины древнего Киева IX-XI ст.»

26-28 августа в Центре культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» (с. Копачев Обуховского района Киевской области) состоится мега-фестиваль 2011 года - «Былины древнего Киева IX-XI вв." - крупнейший фестиваль в Европе по воссозданию истории и культуры Киевской Руси.

27 августа в рамках фестиваля состоится международный «Турнир воздушных витязей». При благоприятных погодных условиях над Парком пролетят более 20 воздушных шаров, которые будут соревноваться за ключ от «Парка Киевская Русь».

В фестивале примут участие более 500 воинов клубов исторической реконструкции из Украины, России, Белоруссии, Польши, Франции, Швеции и других стран СНГ и Европы.

Гостей праздника ждут массовые дневные и ночные битвы, яркие театрализованные постановки, танцевальные выступления, богатырские соревнования, средневековые игры и забавы, конкурсы и квесты, огненные шоу и праздничный фейерверк.

Эксклюзив фестиваля - мастер-классы по владению мечом и копьем, стрельбе из лука, фехтованию, метанию ножей и топоров, а также мастер-классы по гончарному и кузнечному ремеслам, верховой езде, славянской каллиграфии, росписи витражей, плетение венков, изготовление куклы -мотанки, детских игрушек, этно-боди-арт и прочее.

Украшением праздника станет ночная этно-дискотека под музыку белорусской группы «Старый Ольса», а также романтическая встреча рассвета на воспроизводимых валах Детинца древнего Киева - для всех влюбленных.

Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры Украины и Киевской областной государственной администрации. Генеральный партнер Международного фестиваля «Былины Древнего Киева IX-XI вв.» - ТМ «Чернігівське».

Для журналистов организован лучный турнир.

Пресс-тур состоится 27 августа. Выезд в 11.30 от станции м. Выдубичи (остановка на территории парковки супермаркета «Фуршет»)

Аккредитация СМИ продолжается до 26 августа, 18.00 по тел.: +38 063 156-70-13, +38 044 461 99 37, edanik@gradkiya.com.

Контактное лицо - Екатерина Даник.

Подробная информация о мероприятии на сайте www.parkkyivrus.com