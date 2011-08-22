Студенты окружили маяк на мысе Сарыч

Севастополь. 22 августа. УНИАН. 20 активистов Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство» установили по периметру ограды маяка на мысе Сарыч 13 «панцерных» палаток и проводят пикет с требованием вернуть Украине используемые Черноморским флотом России навигационные маяки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь этой общественной организации Святослав СЕРЫЙ.

По его словам, установка палаток стала ответом участников протестной акции на отказ военнослужащих ЧФ России на выдвинутое в воскресенье вечером «Студенческим братством» требование - во исполнение решения Хозяйственного суда Крыма вернуть маяк государству Украина.

У входа на объект активистами размещены также печатные материалы, смысл которых состоит в том, что ЧФ РФ незаконно использует этот и другие крымские маяки.

Как сказал А.СЕРЫЙ, активисты намерены дождаться прихода представителей исполнительной службы с целью осуществления процедуры передачи маяка Украине.

Однако, добавил он, российские военные настаивают, что маяк они используют на законных основаниях.

Как сообщалось, вечером 21 августа активисты Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство» начали гражданскую акцию с целью активизации деятельности исполнительной службы по возвращению Украине крымских маяков. В частности, они проникли на территорию маяка, осуществляли демонтаж колючей проволоки, вывешивали таблички «Объект Министерства инфраструктуры Украины». 8 активистов временно, до появления руководства Балаклавского райотдела милиции, удерживались российскими военнослужащими на территории маяка.

2 августа Хозяйственный суд Крыма отменил принятое 23 сентября 2010 года постановление Исполнительной службы Минюста об отказе в открытии исполнительного производства по выполнению судебных решений о передаче "Госгидрографии" крымских маяков.