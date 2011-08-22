В Мукачево 5 часов гасили пожар на рынке

В городе Мукачево Закарпатской области пожар повредил частный рыночный торговый комплекс „Росвигевский”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар на рынке начался 21 августа в 15.20.

В 19.55 силами шести отделений Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Огнем повреждены торговые места комплекса на площади около 1 тыс. 80 кв. м. Причина пожара и убытки устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Закарпатской области.