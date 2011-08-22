Геращенко о визах, посредниках и молодых незамужних женщинах

В Ялте Межпарламентский клуб Украина-ЕС в рамках форума «Украина и ЕС: строим будущее вместе» презентовал сайт www.uafriends.eu, одна из задач которого - мониторинг немотивированных отказов в предоставлении виз украинским гражданам консульствами стран Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам сопредседателя клуба Украина-ЕС, народного депутата Украины Ирины ГЕРАЩЕНКО, во время форума украинские и европейские депутаты договорились регулярно проводить мониторинг соблюдения соглашения о либерализации безвизового режима, а также сбор информации об отказах в выдаче виз украинским гражданам для передачи в соответствующую комиссию Европейского Союза.

«Украинские граждане должны знать аргументированную причину отказа им в визе. Иначе будет трудно избежать создания негативного имиджа ЕС из-за недостатков или проблем в его визовой политике», - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, как свидетельствует статистика, дискриминационным является то, что больше всего сегодня отказывают в выдаче виз украинским незамужним женщинам в возрасте до 30 лет.

Она также заметила, что все посольства стран ЕС имеют посреднические структуры, которые, не оказывая консультаций по правильности заполнения документов для посольств, берут по 300 грн. за оформление визы, при этом не гарантируют результата, и это при том, что виза дорожает вдвое для украинцев.

Депутаты от Украины в ходе форума подчеркнули, что практика посреднических центров неверна, поскольку представители центров не несут ответственности за правильность оформления документов и выдачу виз, одновременно способствуют формированию негативного восприятия Евросоюза украинскими гражданами.

И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что соглашение об упрощении визового режима уже действует более трех лет, однако ряд проблем остается и до сих пор. Существует проблема выдачи долгосрочных виз на 5 лет, которые получают единицы украинских граждан.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, члены Межпарламентского клуба Украина-ЕС планируют поднимать эти вопросы на заседаниях клуба и продвигать их для рассмотрения в соответствующих структурах ЕС.

В свою очередь, народный депутат Юлия ЛЕВОЧКИНА отметила, что вопрос либерализации визового режима на сегодняшний день является приоритетным как для законодательной, так и для исполнительной власти. Она также отметила, что в этом вопросе есть консенсус власти и оппозиции.

Европейские депутаты - члены клуба пообещали поставить вопрос о предоставлении виз для украинцев перед чиновниками из соответствующих комитетов Евросоюза.