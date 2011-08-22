Как облегчить жизнь владельцу автобуса

Министерство инфраструктуры Украины предлагает упростить условия на рынке пассажирских перевозок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом говорится в разработанном законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» (об упрощении условий деятельности на рынке пассажирских перевозок).

Законопроектом предлагается уменьшить количество документов, необходимых перевозчику для осуществления деятельности на автобусных маршрутах общего пользования. В частности, планируется, что органы государственной власти не будут принимать участие в оформлении паспорта маршрута регулярных перевозок, а будут только устанавливать на уровне предписывающих документов требования к перечню документов в паспорте регулярных автоперевозок. Паспорт будет изготовляться автоперевозчиком самостоятельно.

Также законопроектом предусматривается исключить необходимость каждому автоперевозчику согласовывать маршрут движения с подразделениями Госавтоинспекции – данный вопрос будут решать органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, ответственные за организацию пассажирских перевозок.

При этом упрощение условий хозяйственной деятельности не касается перевозок на маршрутах регулярных специальных перевозок.