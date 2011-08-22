Кабмин одобрил создание территориальных органов Госземагентства
03:53, 22 августа 2011Общество
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Сообщает профильное министерство
Кабинет министров Украины 17 августа т.г. одобрил проект постановления «О создании территориальных органов Государственного агентства земельных ресурсов».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.
Согласно сообщению, проект документа разработан во исполнение пункта 3 Раздела V «Заключительные положения» Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» и пункта 4 Указа Президента Украины от 8 апреля 2011 года №445 «О Государственном агентстве земельных ресурсов Украины».
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