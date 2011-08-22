Минздрав закупил препараты для вакцинации населения

Министерством здравоохранения Украины завершены все процедуры по централизованной закупке иммунобиологических препаратов на 2011 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, на 19 августа госпредприятие «Укрвакцина» осуществило поставки в регионы Украины вакцины для профилактики полиомиелита (оральной) на сумму 2600 000, 00 грн. («ИмБиоИмпекс»). Это составляет 45% от запланированного объема поставок данной вакцины в регионы. Остальные препараты на сумму 3 120 000,00 грн. будут поставлены в регионы в сентябре этого года.

Как сообщалось ранее, в результате закупок в целом удалось сэкономить около 25 млн. грн. Кроме того, после обращения Министерства здравоохранения к Кабинету министров Украины с просьбой выделить дополнительные средства на закупку иммунобиологических препаратов правительство приняло решение о выделении дополнительных средств в размере 35 млн. 200 тыс. грн. по бюджетной программе «Программы и централизованные мероприятия по иммунопрофилактике». Это позволит почти в полном объеме обеспечить население Украины иммунобиологическими препаратами.

Также «Укрвакцина» получила вакцину для профилактики кори, паротита и краснухи мультидозную (Приорикс) согласно договору на сумму 7676997,6 грн. (ООО "Фарма Лайф"). Сейчас готовится приказ о распределении. По предварительным данным, на будущей неделе начнутся поставки вакцины в регионы Украины.